Rockets, Warriors'ı deplasmanda yenerek seriyi eşitledi
NBA Batı Konferansı final serisinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 95-92 yenerek seriye eşitlik getirdi.
NBA Play-Off Batı Konferansı final serisinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı deplasmanda 95-92 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Seriyi 2-2'ye getiren Rockets, ev sahibi avantajını da yeniden eline geçirdi.
Maça hızlı giren Golden State Warriors, ilk çeyreği 28-19'la geçti. Ancak Rockets, ikinci çeyrekteki hakimiyetiyle soyunma odasına 53-46 önde gitti.
Warriors, üçüncü çeyrekte Stephen Curry'nin performansıyla 80-70'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Rockets, son bölümde Warriors'a yalnızca 12 sayı atma imkanı verdi ve sahadan 3 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.
Maç boyu sadece 7 oyuncusunu kullanan Rockets'ta James Harden 30, Chris Paul 27 sayı attı. Son şampiyon Warriors'ta ise Stephen Curry 28, Kevin Durant 27 sayı attı.
Serinin beşinci maçı Houston'ın sahasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 07:57