Soda Kromsan işçisinin grevi yasaklandı

Petrol-İş üyesi Soda Kromsan işçilerinin aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlanan Petrol iş üyesi Soda Kromsan işçileri 12 Nisan persembe günü grev ilanını işyerlerine asmıştı. 23 Mayıs 00:30 itibarıyla greve çıkan Soda Krom işçilerinin grevi Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı.

Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Bakanlar Kurulunun grevin ertelenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı Mersin ve Adana'da kurulu üç ayrı iş yerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun 63'üncü maddesine göre, 17 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından verildi. (HABER MERKEZİ)

B/S/H işçileri: Grev yasaklayana oy yok demeliyiz!

AKP döneminde yasaklanan grevler

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 08:16

www.evrensel.net