Dolar, 4,92'yi, avro 5,76'ı aşarak rekor kırdı (23 Mayıs 2018)

Türk Lirasının değer kaybı sürüyor, döviz kurunda yeni rekorlar kırılıyor. Dolar 4,92, avro 5,76 lirayı aşarak yeni rekor düzeylere çıktı.

Türk Lirasının serbest düşüşü sürüyor. Dün 4.66 zirvesine çıkan dolar/TL yukarı yönlü hareketini sürüyor. TL'nin bugünkü kaybı yüzde 3'ün üzerine çıktı. 3 günde doların lira karşısındaki tırmanışı yüzde 9.0'u, avro ve sterlinin tırmınışı da yüzde 8.0'i aştı. Hükümetten gelen ilk açıklamada Ekonomi Bakanı Zeybekci, "En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise "TBMM seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır" dedi.

Sabaha karşı 4.82'yi gören, güne 4.76 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 11.02'de 4.9270 seviyesine çıktı. Avro/TL ise aynı dakikalarda rekorunu 5.7694 seviyesine taşıdı.

Dunya.com'un haberine göre Dolar/TL'nin dün gece 4.82 seviyesini geçmesi sonrası Tokyo'da Credit Agricole CIB Döviz birimi idari direktörü Yuji Saito, Türk Lirasında gece saatlerindeki sert düşüşe ilişkin “TL, işlemlerin New York'tan Tokyo'ya geçmesiyle birlikte 'zararı durdur' emirlerinin tetiklenmesi etkilenmiş olabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

BLOOMBERG: SATIŞ BASKISININ KAYNAĞI JAPON YATIRIMCILAR

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor. "Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktarıyor.

Dolar, saat 13.00 itibariyle 4,8514, avro 5,6898 seviyesinde.

GRAM ALTIN 200 LİRAYI AŞTI

Dövizdeki hızlı tırmanışın peş peşe rekor düzeylere sebep olmasına bağlı olarak gram altın 200 lira düzeyini aşarak 203 liraya, çeyrek altın da 300 lirayı aşarak 330.5 liraya tırmandı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolar/TL kurundaki artışın ardından bir açıklama yaptı. Zeybekci, "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam" dedi.

Zeybekci'nin açıklaması şu şekilde:

"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir."

BOZDAĞ: DOLARLA OYNAYARAK SEÇİMİN SONUÇLARINI DEĞİŞTİRECEĞİNİ DÜŞÜNENLER YANILIYOR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır."

3 GÜNLÜK TIRMANIŞ YÜZDE 9'U AŞTI

Doların lira karşısındaki tırmanışı yüzde 9.0'u, avro ve sterlinin tırmınışı da yüzde 8.0'i aştı.

Cuma günü kapanışa yakın

- 4.5032 liradan işlem gören dolar yüzde 9.4 artışla 4.9271 liraya,

- 5.3037 liradan işlem gören euro yüzde 8.8 artışla 5.7694 liraya,

- 6.0671 liradan işlem gören sterlin yüzde 8.7 artışla 6.5955 liraya kadar tırmanarak yeni rekor düzeylerine yükseldi.

CHP'Lİ ÖZTRAK: TBMM OHAL'İN KALDIRILMASI İÇİN ACİLEN TOPLANTIYA ÇAĞRILMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin, "TBMM seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak şunları söyledi: "Öncelikle TBMM, seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. İkinci adım olarak, ekonomi yönetiminin üzerindeki Saray vesayeti kaldırılmalı, Merkez Bankası'nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Yine kendinden menkul teorileriyle ekonomide risk unsuru haline gelen saray danışmanlarıyla yollar derhal ayrılmalıdır. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşın borçla aldığı evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırma riski vardır."

İŞ YATIRIM: MERKEZ BANKASI MÜDAHALE ETMELİ

İş Yatırım'ın piyasa bülteninde, Cuma gününden bu yana yüzde 6.0 değer yitiren liranın kayıplarını "kısmen geri alması için" Merkez Bankası'nın müdahalesinin gerektiği belirtildi.

İş Yatırım’ın “Türk lirasının engellenebilir düşüşü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, liranın düşüşünün devam ettiği ve Cuma gününden beri görülen kaybın yüzde 6.0’yı bulduğu belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Bu defa düşüş gelişmekte olan ülkelere yayılan bir satış dalgasından kaynaklanmıyor. Tam tersine kırılgan beşli arasında görülen real, ruble, rand, Kolombiya ve Şili pesolarında güçlü değer kazancı var.

“Türkiye varlıklarında Türk lirasındaki değer kaybından bağımsız bir toparlanma çabası görüyoruz. Hisse senetlerinde, devlet iç borçlanma senetlerinde, euro tahvillerde en çok değer kazanan para birimleri arasında yer aldık.

Ancak yükselişin devam etmesi için Merkez Bankası’nın müdahalesi ve Türk lirasının kayıplarını kısmen geri alması gerekiyor.

Şirket tarafında önemli bir haber akışı yok. Aselsan hisseleri ikincil arz öncesinde işleme kapatılıyor.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:32

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