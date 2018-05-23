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Fotoğraf: Pixabay
Dolar, 4.90'ı, avro 5.73'ü aşarak rekor kırdı (23 Mayıs 2018)
23 Mayıs 2018 07:12
Türk Lirasının değer kaybı sürüyor, döviz kurunda yeni rekorlar kırılıyor. Dolar 4.90, avro 5.73 lira ile yeni rekor düzeylere çıktı.
Türk lirası, Asya piyasasındaki ilk işlemlerle birlikte dolar karşısındaki değer kaybını sürdürüyor.
Dolar 4.90 lira ile, avro 5.73 lira ile yeni rekor düzeylere çıktı. (EKONOMİ SERVİSİ)
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