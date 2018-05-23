Dolar, 4.82 TL'yi aşarak rekor tazeledi (23 Mayıs 2018)

Asya piyasasındaki ilk işlemlerle birlikte Dolar/TL kurunda yeni rekorlar kırıldı. Dolar güne 4.82'nin üzerine çıkarak başladı.

Türk lirası, Asya piyasasındaki ilk işlemlerle birlikte dolar karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Lira, dolar karşısında dünkü kapanış düzeyine göre yüzde 2'nin üzerinde bir değer kaybıyla güne başladı.

Piyasalardaki erken işlemlerde,

- dolar 4.8213 lira ile,

- avro 5.6837 lira ile,

- sterlin 6.5404 lira ile yeni rekor düzeylerine yükseldi.

Reuters verilerine göre, dolarda parite en yüksek 4.8450'yi gördü.

Bazı yatırımcıların zarar azaltmak için güne yüklü lira satışıyla başladığı belirtildi. Daha sonra gelen alımlarla dolar/TL kuru da 4.77 düzeyinin altına indi ve bu düzeylerde işlem görmeye başladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 07:22

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