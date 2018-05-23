Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı Maduro'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan Venezula Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan ile Maduro'nun telefon görüşmesinde, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro ile bu gece telefonda konuştu. Erdoğan, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro'yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. İki lider, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ramazan ayı vesilesiyle Türkiye halklarına tebriklerini iletti. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 01:04

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