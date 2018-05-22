Afrika kökenli Türkiyeli komünist sayacı HDP'den aday oldu

İzmir'de yaşayan Afro Türk kökenli Yalçın Yanık, Halkların Demokratik Partisinden (HDP) İzmir milletvekili adayı oldu. İzmir 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday gösterilen saya işçisi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde ezilen ve sömürülen işçilerin, emekçilerin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi.

Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir'e yerleşen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık (58), HDP İzmir milletvekili adayı oldu. Doğan Haber Ajansı'na röportaj veren Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın, evli ve iki çocuk babası. Siyasete ilk kez HDP saflarında katılan Yanık, tercihini bu partiden yana kullanmasının gerekçelerini anlattı. HDP dışındaki partilerin düzen partisi olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, "HDP bunun dışında bir parti. Bunun için HDP'yi tercih ettim. HDP sayesinde işçilerin, emekçilerin sesi olacağız. Her şeyden önce ben komünistim. HDP barajın altında kalırsa işsizlerin, yoksulların, emekçilerin sorunları daha çok büyüyecek. HDP, bugünkü mevcut siyasi konjektörün içinde en fazla parlamentoda birlikteliği, dayanışmayı örebilen bir parti" dedi.

'EZİLENLERİN AKTİF SİYASET YAPMASI İÇİN ADAYIM'

Siyah milletvekili adayı olarak HDP'den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın Meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Ezilenlerin, sömürülenlerin, siyaset girmesi ve aktif siyaset yapması için aday olduğuna dikkat çeken Yanık, "HDP Eş Genel Başkanı 'Seni başkan yaptırmayacağız' dediği için bugün cezaevinde. Parlamenter rejimin içerisinde en doğal hakları olan temsil hakları elinden alınıyor. HDP mevcut düzen partilerinin dışında bir oluşum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 22:14

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