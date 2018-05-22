Muharrem İnce AB büyükelçileriyle iftar yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Avrupa Birliği büyükelçileriyle iftar yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AB büyükelçileri ile iftar yaptı. İnce, Nurol Plaza'da gerçekleştirilen iftar yemeğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB büyükelçileriyle buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen program öncesi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İnce'yi plaza girişinde karşıladı. (Ankara/AA)

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