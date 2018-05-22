Seda Tripkolic dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Seda Tripkolic adıyla tanınan internet fenomeni, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı.

Seda Tripkolic adıyla söylediği şarkılarla tanınan internet fenomeni Seda S. telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıları sosyal medya üzerinde milyonlarca kez izlenen Seda S.'nin birlikte gözaltına alındığı çetenin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Urfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Seda S.'nin de bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda S.'nin operasyon kapsamında Esenyurt'taki bir rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.

Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü.

Telefon dolandırıcılık şebekesi üyelerinin sorgularının Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

Şarkılarının klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S., Seda Tripkolic adıyla tanınıyor. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 20:37

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