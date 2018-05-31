İnternet fenomeni Seda Tripkolic dolandırıcılıktan tutuklandı

Seda Tripkolic adıyla tanınan internet fenomeni, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. 31 Mayıs günü de tutuklandı.

Seda Tripkolic adıyla söylediği şarkılarla tanınan internet fenomeni Seda Sular telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıları sosyal medya üzerinde milyonlarca kez izlenen Seda Sular'ın birlikte gözaltına alındığı çetenin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

31 Mayıs günü de, Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Urfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Seda Sular'ın da bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda S.'nin operasyon kapsamında Esenyurt'taki bir rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.

Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği, ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söylemek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Urfa’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 9 şüpheli, 31 Mayıs günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları yapılan 9 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 9 şüpheli, "Kendisini kamu görevlisi olarak veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şarkılarının klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S., Seda Tripkolic adıyla tanınıyor. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 18:59

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