Göztepe, Tamer Tuna ile devam etmeyecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik drektör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tamer Tuna ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı belirtildi.

Sezon başında göreve getirilen Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, ligi 49 puanla 6. sırada tamamlamıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 20:13

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