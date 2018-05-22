Amedspor formasına tahammülsüzlük stada taşındı

Diyarbekirspor ile Ankara Demirspor Play-Off final maçını Amedspor formaları ve atkılarıyla izlemek isteyen taraftarlar geri çevrildi.

TFF 3’üncü Lig Play-Off Final maçında Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. 3’üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma için Diyarbekirspor taraftarlarının yanı sıra Amedspor taraftarları da kentlerinin takımını yalnız bırakmamak için maçın oynanacağı stadyuma gitti.



Ancak taraftarların Amedspor formasıyla içeriye alınamayacağı söylendi. Bunun üzerine taraftarlar formalarını ters giyerek stadyuma girmeye çalıştı.



Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin altına çok sayıda taraftar TFF’yi etiketleyerek bu ayrımcılığa tepki gösterdi.



Sosyal medyada Amedspor taraftarları hesabından şu duyuru yapıldı: "İstanbul'da oynanan Diyarbekirspor - Ankara Demirspor final maçna Amedspor formalı taraftarlarımızı içeri almyorlar. Taraftarlarmz bu dayatmaya boyun eğmemeli. Formalarını çıkarmamaları ve yetkililerin olaya derhal müdahale etmelerini temenni ediyoruz!" (İstanbul/MA)

MAÇ SONUCU: Ankara Demirspor 3 - 1 Diyarbekirspor

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 20:09

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