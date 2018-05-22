Soma’da iş cinayeti: 1 ölü 1 yaralı

Soma’da inşaatı devam eden bir çimento fabrikasında vinç halatının kopması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Çimento Fabrikası’nda montaj işi yapan işçilerin bulunduğu asansörün bağlı olduğu vincin halatının kopması sonucu iki işçi ağır yaralandı. İşçilerden Abdüsselam Özaydın (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Mustafa Aslan (26) ise yaralandı.



Yaralanan Aslan kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 20:01

www.evrensel.net