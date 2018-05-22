Soma’da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

Soma’da inşaatı devam eden bir çimento fabrikasında vinç halatının kopması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.

Manisa Soma'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük çimento fabrikası olacağı söylenen Soma Çimento Fabrikası inşaatında işçileri taşıyan sepetin kancadan kurtularak yere çakılması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Soma’nın Avdan Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda 2 işçi, "High Up" olarak adlandırılan kaldırıcı kırmalı vinç sepetinin yükselme manevrası yaptığı sırada kancadan halatın kurtulması sonucu, bulundukları vinç sepetinden düştü. OMTİS taşeron firmasına bağlı çalışan işçilerden Ömür Yürek olay yerinde can verirken ismi öğrenilemeyen diğer işçi ağır yaralandı. Ağır yaralı işçi Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan İş cinayetine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Yürek’in arkadaşı, "Bu bir iş cinayetidir. Yaşam halatı yok, emniyet denen hiçbir şey yok. Adama 'yükseğe çıkamaz' diye kağıt imzalatıp tehditle-zorla yükseğe çıkarıyorsun. Sorumlular derhal cezalandırılmalı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 21:46

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