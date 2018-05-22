Felç bırakılan Kübra Eken’in duruşması ertelendi

Kübra Eken'e fiziksel şiddet uygulayarak felç bırakan Bülent Eken'in yargılandığı dava, adli tıp raporu gelmediği için ertelendi.

Kübra Eken'e fiziksel şiddet uygulayarak felç bırakan Bülent Eken'in yargılandığı davanın duruşması Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Kübra Eken’in ailesi ve avukatları ile Bülent Eken’in avukatları katıldı. Bülent Eken bu duruşmaya da katılmadı.



Kübra Eken’in nasıl felç geçirdiğine dair hazırlanılması istenen adli tıp raporu mahkemeye gönderilmediği için heyet davayı 18 Ekim’e erteledi.



Adli tıp raporunun gelmesi halinde 18 Ekim’deki davada karar verilmesi bekleniyor. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 19:55

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