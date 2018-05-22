Murgul işçileri işe iade davasını kazandı

Cengiz Holdinge ait Murgul Eti Bakır AŞ’de zam talebiyle fiili greve çıktıkları için işten atılan işçiler işe iade davasını kazandı.

Cengiz Holdinge ait olan Murgul Eti Bakır AŞ’de ücret zammı talebiyle fiili greve çıktıkları için işten atılan işçiler işe iade davasını kazandı. İşçiler işten atıldıkları tarihten mahkemenin sonuçlandığı tarihe kadar geçen süreye kadar olan ücretleri brüt olarak alacaklar. Patron, işçileri işe almaması halinde ek olarak 6 aylık brüt ücret ve tazminat ödeyecek.

Sendikal örgütlenmenin olmadığı Murgul Eti Bakır AŞ’de işçiler, 9 Ocak’ta yüzde 20 zam zam ve ikramiye talebiyle greve gitmiş, Cengiz Holding fabrikayı kapattığını açıklayarak yaklaşık bine yakın işçiye çıkış vermişti.

Daha sonra şartları tekrar konuşan şirket yetkilileri, fabrikayı açtığını duyurarak işçileri geri işe aldı. Şirket yetkililerinin grevde sivrilen kişiler olarak ifade ettiği 35 kişiyi ise işe geri almadı. Bu işçilerin tazminat ve diğer hakları da ödenmedi.

İşçiler bunun üzerine işe iade davası açtı. İşçileri kapsayan toplam 25 işe iade dosyasının 3'ü Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. 22 dosya ise Borçka Asliye Hukuk Mahkemesinde ele alındı. Borçka Adliyesinde görülen ve 27 işçiye kapsayan dava bugün sonuçlandı. Dava sonunda işçiler kazandı. İşçilere, işten atıldıkları tarihten mahkemenin sonuçlandığı tarihe kadar çalışmadıkları ayların parasını brüt ücret üzerinden ödenecek. İşe alınmamaları halinde tazminatlarının yanı sıra 6 aylık brüt ücret tutarında ek tazminat da ödenecek. (Artvin/EVRENSEL)

Eti Bakır işçisinin grevi halkın da desteği ile sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 19:44

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