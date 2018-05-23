Sosyal statÃ¼ ile beyin arasÄ±nda baÄŸlantÄ± bulundu

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayÄ±mlanan yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma sosyal statÃ¼ ile beyin arasÄ±nda baÄŸlantÄ± bulunulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Yeni yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, yetiÅŸkinlerin beyin yapÄ±sÄ± bireylerin sosyoekonomik durumlarÄ±ndan etkilenebiliyor ve deÄŸiÅŸebiliyor.

EurekaAlert’in haberine göre, önceki çalÄ±ÅŸmalar eÄŸitimin, beslenmenin ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n yetersiz olduÄŸu bir ortamda büyüyen bir çocuÄŸun beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n olumsuz etkilenebileceÄŸini gösteriyordu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayÄ±mlanan yeni bir çalÄ±ÅŸma ise bu faktörlerin yetiÅŸkin beyni üzerinde etkilerine ilk kez deÄŸindi.

YETÄ°ÅžKÄ°NLÄ°KTE DE ETKÄ°LÄ°

Makalenin ortak yazarÄ± Dr. Gagan Wig, ‘Sosyoekonomik statünün (SES) çocukluk ve yetiÅŸkinlik dönemlerinde etkileri olduÄŸunu biliyoruz ama bu araÅŸtÄ±rmalarda bir boÅŸluk vardÄ±’ ifadelerini kullandÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda Wig, ‘Sosyoekonomik statü ve beyin arasÄ±nda yetiÅŸkinlik döneminin daha geniÅŸ bir kÄ±smÄ±nda iliÅŸki olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek isteriz’ dedi.

Dallas’taki Texas Üniversitesinden bilim insanlarÄ±, 20 ve 90 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki 300 yetiÅŸkinin beyinlerini incelediler. Her bir bireyin sosyoekonomik statüsü, eÄŸitimi, bir mesleki saygÄ±nlÄ±k ölçeÄŸi olarak kullanma metodu ile hesap edildi. Beyinlerindeki kortikal gri cevher aÄŸlarÄ± ve kalÄ±nlÄ±klarÄ± da MRI taramasÄ± kullanÄ±larak incelendi.

The Independent gazetesinin haberine göre araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yüksek statüye sahip orta yaÅŸlÄ± deneklerin daha verimli organize edilmiÅŸ aÄŸlara sahip olduklarÄ±nÄ± ve kortikal gri cisimlerinin daha kalÄ±n olduklarÄ±nÄ± buldular. Görece daha düÅŸük sosyoekonomik arka plana sahip insanlar ise daha ince kortikal bölgelere sahipler ki bu da hayatlarÄ±nÄ±n ilerleyen dönemlerinde hafÄ±za kaybÄ± ve bunama ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabilir.

Dr. Wig’in söylediÄŸine göre bu sonuçlarÄ± daha çarpÄ±cÄ± yapan, bilim insanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin baskÄ±n olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n üzerinde olmasÄ± olarak açÄ±klanabilir. Bu, sosyoekonomik statü - beyin iliÅŸkilerinin, sosyoekonomik durumun en uç noktalarÄ±ndaki bireylerle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na, daha geniÅŸ bir sosyoekonomik durum aralÄ±ÄŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±t saÄŸlÄ±yor.

theweek.co.uk’tan çeviren Hazal GÖÇMEN

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