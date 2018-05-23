YÃ¶netmen Yusuf YÄ±lmaz: Ã‡ocuklarÄ±n hayalleri Ã§Ã¶pe gidiyor!

Lise Son SÄ±nÄ±f Ã–ÄŸrencisi Yusuf YÄ±lmaz, kÄ±sa filmi 'KÃ¼fe' ve tarÄ±m iÅŸÃ§isi Ã§ocuklarÄ± anlattÄ±.

Volkan PEKAL

Adana

YÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nÄ± tarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapan ailesinin peÅŸinden sürüklenerek evinden uzak çadÄ±rlarda ve tarlalarda geçiren Ümit’in düÅŸlerini beyaz perdeye yansÄ±tan Lise Son SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Yusuf YÄ±lmaz’Ä±n kÄ±sa filmi “Küfe”, baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸuyor. Film SabancÄ± VakfÄ± KÄ±sa Film Festivali ve Girne Amerikan Üniversitesi KÄ±sa Film Festivali’nde finalist, KÄ±sa Kes Film Festivali Jüri Özel Ödülü ve Ekip Özel Ödüllerinin sahibi oldu.

Ümit’in hikayesi üzerinden aileyle birlikte tarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapan ya da ev içi iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan çocuklarÄ±n okuma hayallerini ve bu yolda yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ±nÄ± sanat yoluyla anlatan Yusuf YÄ±lmaz ile sinemaya hangi kaygÄ±larla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çocuk emeÄŸine dair gözlemlerini konuÅŸtuk. KÄ±sa filmde, “Kendi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±m ölçüsünde insanlardan dinlediÄŸimi sinema yoluyla anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m” ifadelerini kullanan YÄ±lmaz, “Devlet de bu konuda ciddi bir denetim saÄŸlamÄ±yor ve çocuklarÄ±n hayalleri çöpe gidiyor” dedi. Söz genç yönetmende.

Film AfiÅŸi

Film çekmeye nasÄ±l baÅŸladÄ±n?

Lise öÄŸrenimimin henüz baÅŸlangÄ±cÄ±nda okulda dersten sonraki zamanlarda ve yaz tatillerinde çalÄ±ÅŸarak biriktirdiÄŸim harçlÄ±klarÄ±mla fotoÄŸraf makinesi aldÄ±m. Sokak fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan baÅŸladÄ±m. Ä°nsanlarÄ±n derdini dinleyerek fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektim. FotoÄŸraflarÄ±mÄ±n konusunu kadÄ±n sorunu, yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n zorluklarÄ± oluÅŸturdu. Kendi mahallelerinden, evinden dahi çÄ±kamayacak kadar aile yapÄ±sÄ± sert yaÅŸayan kadÄ±nlar vardÄ±. Mültecileri mahallelerinde fotoÄŸrafladÄ±m. Tek karenin derdimi anlatacak kadar yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümde Sinema yoluyla kendi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±m ölçüsünde insanlardan dinlediÄŸimi anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Tabii bir videonun filme dönüÅŸmesi için belli özellikleri taÅŸÄ±masÄ± gerektiÄŸini bilmiyordum. DolayÄ±sÄ±yla bu hikayeleri hocalarÄ±mla paylaÅŸtÄ±m ve onlarÄ±n da ilgisini çeken öyküler oldu bunlarÄ± filmleÅŸtirecek kompozisyona dönüÅŸtürdük. Böylece film serüvenim baÅŸladÄ±. Küfe ilk film çalÄ±ÅŸmam.

‘ÇOCUKLUÄžUMDAN YOLA ÇIKTIM’

Tema olarak neden çocuk emeÄŸini tercih ettin?

Ä°nsanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ± ve çektiÄŸi zorluklarÄ± yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± sanat diliyle anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. YetiÅŸtirildiÄŸim ortam da buna vesile oldu. Siirtliyim. ’90’larÄ±n sonunda ailem zorunlu göçle Adana’ya geldi. TarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±. Ailede tek okuyan bendim. Abilerim bir süre okuduktan sonra maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan okulu bÄ±raktÄ±. Ben okulla iÅŸ arasÄ±nda gelip gidiyordum. KaportacÄ±lÄ±k yaptÄ±m, simit sattÄ±m, su sattÄ±m. Kendi çocukluÄŸumdan yola çÄ±karak bu derdi anlatmak istedim.

Belgesel nasÄ±l ÅŸekillendi? BaÅŸka hikayeler de gördün mü orada?

Daha önceki tecrübelerime dayanarak Adana’da böyle bir durum olduÄŸunu biliyordum zaten. Onlardan olduÄŸum için insanlarla sÄ±cak bir iliÅŸki kurdum. Bir süre gidip geldim. Ümit’ten etkilendim. Kendi çocukluÄŸumu gördüm onda. Duygu sömürüsü, fakir edebiyatÄ± oluÅŸturacak bir belgesel oluÅŸturmak istemedim. O çocuklar üretim yapÄ±yor. sürekli üretim yapÄ±yorlar. Gelecek kaygÄ±larÄ±nÄ±n tersine bir yaÅŸam sürüyorlar. Bunu anlatmak için Ümit iyi bir örnekti. GözlemlediÄŸim bir çok hikaye var. Ama utançtan dolayÄ±, katÄ± kurallardan dolayÄ± anlatmak istemiyorlar. Tarla aralarÄ±na kadÄ±nlarÄ±n tacize uÄŸramasÄ±, okulda ciddi baÅŸarÄ± saÄŸlarken orada iÅŸçilik yapan çocuklar, çocuk yaÅŸta evlenenler vardÄ±. Olumlu ÅŸeyler de vardÄ±. FarklÄ± illerden gelen çocuklar bir arada yaÅŸamayÄ± seviyorlardÄ± iç içelerdi. BarÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamayÄ± baÅŸarÄ±yorlardÄ±.

UMUT HER ZAMAN VAR Ä°MKANSIZ DEÄžÄ°L

KÄ±sa filmin baÅŸ kahramanÄ± Ümit elektrik mühendisi olmak istiyor. Ümit’in hayalleriyle imkanlarÄ± arasÄ±nda bir uçurum yok mu?

Olmaz diye bir ÅŸey yok ben umudun her zaman olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ama yüz Ümit’ten belki biri yapacak bunu ya da hiç biri baÅŸaramayacak. Çocuklar hayalleri ile birlikte büyüyorlar. BazÄ±larÄ± da yarÄ± yolda hayallerini deÄŸiÅŸtiriyor, babasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tarÄ±m iÅŸçiliÄŸini yapÄ±yor. Ä°çinde olduklarÄ± hayatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak istemiyorlar. Burada korkular devreye giriyor ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± kabulleniyorlar. Ümit okula gidiyor, imkansÄ±z deÄŸil, elektrik mühendisi olabilir.

ONLARIN ÇALIÅžMASINDA TEMEL NEDEN GEÇÄ°M SIKINTISI

ÇocuklarÄ±n oyun alanÄ± yok, eÄŸitim sorunu var. Çocuklar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Orada devletin varlÄ±ÄŸÄ± hissedilebiliyor mu?

Devletin varlÄ±ÄŸÄ± yoktu ama yakÄ±n çevrede bir köy okulu vardÄ±. Oraya kaydÄ±nÄ± yaptÄ±ranlar var ama çoÄŸu oradaki okula gitmiyordu. Kalan çocuklar uzaktaki bir okula gidiyordu. Serviste yer bulamayan o gün okula gidemiyordu. 200 çocuktan 20-30’u eÄŸitim alabiliyordu. Mevsimlik olduklarÄ± için farklÄ± illere gittiklerinde de okul yarÄ±m kalÄ±yor. Sürekli okul deÄŸiÅŸtiriyorlar. Ocak, ÅŸubat, martta Adana’daysa nisanda Konya’ya gidiyorlar, haziranda Adana’ya dönünce okula devam etmeye baÅŸlÄ±yor ve bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±ftan geçiriliyorlar. KÄ±z çocuÄŸuysa okuldan geldiÄŸi zaman evi temizliyor, yemek hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çocuklarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nda temel neden. Devlet de bu konuda ciddi bir denetim saÄŸlamÄ±yor ve çocuklarÄ±n hayalleri çöpe gidiyor.

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