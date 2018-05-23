Eren Erdem popÃ¼lizmi ve popÃ¼list iktidarlarÄ± anlattÄ±

CHP'li Eren Erdem, son kitabÄ± â€˜DiktatÃ¶r Devirme SanatÄ±' ve 'popÃ¼lizm' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸtu.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

CHP Milletvekili Eren Erdem’in son kitabÄ± ‘Diktatör Devirme SanatÄ±’ seçim kararÄ± açÄ±klandÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra çÄ±ktÄ±. Erdem’in 10. kitabÄ± olarak raflara giren ‘Diktatör Devirme SanatÄ±,’ popülist liderler’ ve ‘popülizm’ konusunu merkezine alarak bir tartÄ±ÅŸma yapÄ±yor. Kitap vesilesi ile görüÅŸtüÄŸümüz Erdem, kitabÄ± Evrensel'e anlattÄ±. Popülist iktidarlarÄ±n-liderlerin iktidara gelirken önce bir “geçek millet” tanÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlarÄ±n ise hain ilan edildiÄŸini belirtiyor. “Sürekli bir öteki yarat ve kitleleri o öteki ile çatÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çatÄ±ÅŸma, politikayÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. Emek konuÅŸulmaz, ekmek konuÅŸulmaz. Herkes “Ä°haneti konuÅŸur.” Vatan hainliÄŸi mottosu kÄ±raathanelerin trend topici oluverir” diyen Erdem, buna karÅŸÄ± ise temel çeliÅŸkide birleÅŸmek gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

NasÄ±l çÄ±ktÄ± kitap fikri, bir de neden popülizm?

Bu kitap uzun zamandÄ±r sol ve sosyal demokrat siyasetin sürdürdüÄŸü bir tartÄ±ÅŸmadan kaynaklÄ± yazÄ±ldÄ±. Neden sol yoksul mahallelerden oy alamÄ±yor. Neden saÄŸ bu mahallelerden yüksek oy alÄ±yor. Muhafazakar saÄŸ siyaset bu durumun faturasÄ±nÄ± sola kesiyor. Ama esas sorun ise popülizm. Popülizm, bir büyüdür. Bir sihirdir. Ve bu tespit üzerinden, popülizmin ne olduÄŸunu yazmak gerektiÄŸini düÅŸündüm.

POPÜLÄ°ZM 5 VÄ°TESLÄ° ARABA GÄ°BÄ°DÄ°R

BaÅŸlarken “Bu kitap AKP’yi eleÅŸtirmez” diyorsunuz, biraz açalÄ±m mÄ± burayÄ±, neyi anlatÄ±yor ya da eleÅŸtiriyorsunuz?

Kitapta bir sistemi anlatÄ±yorum. AKP odaklÄ± bir kitap deÄŸil. AKP odaklÄ± sürdürülen her iÅŸ, geçici galibiyetler yaratÄ±r. Türkiye’nin geçici bir galibiyete deÄŸil, kalÄ±cÄ± bir demokrasiye ihtiyacÄ± olduÄŸu bir gerçektir. AKP Lideri ErdoÄŸan; çok etkili bir popülist. Popülizm ise 5 vitesli araba gibidir. Hangi viteste ne kadar hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ±, ne yapabileceÄŸini bilirsiniz. Tarih boyunca hep benzerlik arz eden figürler kullanmÄ±ÅŸtÄ±r bu yaklaÅŸÄ±mÄ±. EÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± bilirsek, tedavisini de biliriz. Ben kitapta çok kapsamlÄ± bir teÅŸhis ve tedavi öneriyorum. Popülistlerin nasÄ±l iktidara geldiÄŸini ve nasÄ±l gideceÄŸini anlatÄ±yorum.

POPÜLÄ°STLER ÖNCE MÄ°LLETÄ° Ä°KTÄ°DARA GETÄ°RECEKLERÄ°NÄ° SÖYLER

Peki ne yapar bu popülst iktidarlar-liderler?

Åžöyle anlatayÄ±m özetle; “Popülistler devletin monÅŸer ve elitlerce yönetildiÄŸini söylerler. Milleti iktidara getirecekleri vaadiyle çÄ±karlar yola. Nitekim bu çok güçlü bir söylemdir. ErdoÄŸan böyle yapmamÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Ä°ktidara gelirken demokratik bir çerçeve çizer, halktan görünürler. Ä°ktidara gelince 2 ÅŸeyi kontrol altÄ±na alÄ±rlar. Birincisi “para.” ErdoÄŸan bunu, hazine ile maliye arasÄ±ndaki avans hesabÄ± kaldÄ±rarak yaptÄ±. SÄ±ra ikinci kontrol edilecek güce gelir. Bu da “emektir.” ErdoÄŸan bunu; “güvencesiz iÅŸçilik ve taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma” ile yaptÄ±. Bu iki güç kontrol edilince ne olur? Sokak siyasetsizleÅŸtirilir. Siyaset nereye gider? CevabÄ± basit; “Devletin içine çekilir.” Neredeyse 8 yÄ±ldÄ±r siyaset devlet içi hesaplaÅŸmadan ibaret hale gelmedi mi? Ergenekon-Balyoz-Odatv kumpas davalarÄ±. Ve darbeci terör örgütü FETÖ.

Lider bir “gerçek millet” tanÄ±mÄ± yapar. Tüm gücüyle bu tanÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakileri ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±r. Bu da oldu mu? Oldu! Ya sonra? Hemen söyleyeyim; Lider ile millet arasÄ±ndaki dolayÄ±mlar hedefe alÄ±nÄ±r ve parlamenter sistem ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±r.

SONRA GERÇEK MÄ°LLLET VE HAÄ°NLER...

Kitapta sadece AKP iktidarÄ±na ait örneklemeler yok, yoÄŸunluk AKP’de olmakla birlikte çeÅŸitli dönemlere ait örnekler de var ama ÅŸöyle bir toparlarsak, nedir popülist iktidarlarÄ±n-yöneticilerin felsefesi?

Åžöyle ki; popülist sihirbazlar bir “gerçek millet” tanÄ±mÄ± yapar. Ve sürekli olarak “millet, milli, yerli, milletin adamÄ±, millet sevdalÄ±sÄ±” gibi mottolarla söylem üretir. Bu “gerçek millet” tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar hain ilan edilir. Bu durumun somutlaÅŸmasÄ± için çatÄ±ÅŸmaya ihtiyaç duyar popülist sihirbaz. Ve karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± sürekli kendisiyle çatÄ±ÅŸtÄ±racak argümanlar üretir. Ä°ki ayyaÅŸ sözü üzerinden çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir sözdür mesela. Bu sözü duyan milyonlar ErdoÄŸan’a çok sert bir dille tepki gösterdi. ErdoÄŸan bu arada ne yaptÄ±? Her popülist sihirbazÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, bir dÄ±ÅŸ düÅŸman mücadelesine giriÅŸti. Ve yarattÄ±ÄŸÄ± kültürel hegemonya üzerinden; kendisine karÅŸÄ± olmayÄ± Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± olarak kanÄ±ksattÄ±. Gerdi, kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte popülist sihirbazÄ±n felsefesi budur. Sürekli bir öteki yarat ve kitleleri o öteki ile çatÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çatÄ±ÅŸma, politikayÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. Emek konuÅŸulmaz, ekmek konuÅŸulmaz. Herkes “Ä°haneti konuÅŸur.” Vatan hainliÄŸi mottosu kÄ±raathanelerin trend topici oluverir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iklim bu deÄŸil midir? Peki ne yapmak lazÄ±m?

POPÜLÄ°ZMLE MÜCADELE POPÜLÄ°STÇE YAPILMAZ

Biz soralÄ±m, ne yapmak lazÄ±m?

Åžu ana kadar yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey. Türkiye halkÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± temel çeliÅŸkide birleÅŸtirecek bir yeni siyasal dil. Bir siyasal söylem. Popülistlerle mücadele ancak ideolojik hatta çekilmek ile mümkün. DoÄŸru yöntemlerle popülist iktidarlar kaybederler. Siyasal birikimsizlik bazen muhaliflerin popülistlerce büyülenmesini saÄŸlar. Bu ÅŸöyle olur: “Popülist sihirbaz, yarattÄ±ÄŸÄ± gerçek millet motivasyonunu besleyen söylemler üretir. Bu söylemleri bir baÅŸka siyasi hareketin telaffuz etmesi, o partiye oy kazandÄ±rmaz. O söylemden etkilenenlerin; Popülist sihirbazÄ±n haklÄ± olduÄŸunu düÅŸünmesini saÄŸlar. Çünkü sihirbaz asla temel çeliÅŸkiyi göstermeyecektir. KaldÄ± ki, yaratÄ±lan toplumsal ayrÄ±ÅŸma tedavi edilmedikçe, bir baÅŸka parti iktidara gelse de mecburen popülistleÅŸecek ve kaosu sürdürecektir. Bu nedenle diyorum ki, ideolojik hatta çekilip; tüm halkÄ± oraya çekmek gerekir.

ERDOÄžAN’A GÖRE SORUNLAR YARATTIÄžI KAZANÇLAR KADAR AKBULDÜR

Kürt sorununa dair örneklemeler var... Tamam iktidar popülist yaklaÅŸÄ±yor kabul edelim, örnekleri de çoÄŸaltalÄ±m, alevi açÄ±lÄ±mÄ±, roman açÄ±lÄ±mÄ±... OturduÄŸu yer halkÄ±n sorunlarÄ± deÄŸil mi?

Çözüm süreci popülist bir süreçti. Fakat tamamlanamayacak bir süreçti. Halk elbette acÄ±larÄ±n sona ermesini istiyor. Türkiye’deki her kimlik Kürt sorununun çözümünden yana. Fakat ErdoÄŸan neopopülizmi açÄ±sÄ±ndan bu ve benzeri sorunlar; seçimlerde yarattÄ±ÄŸÄ± kazançlar kadar makuldür. O dönem Kürtlere ihtiyaç vardÄ±, bu dönem ise ülkücülere. Popülistler omurgasÄ±zdÄ±r. Dönemsel ihtiyaçlara göre politika belirlerler. DolayÄ±sÄ±yla bu belirsizlik bir mutlak çöküÅŸün garantisidir. Çünkü belirsizlik, neoliberal ekonomilerde kriz yaratÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey budur.

Evet tam da bunlarÄ± söyleyebiliriz. Millete iktidara geldiklerini hissettirmektir popülizm. AslÄ±nda millet hiç iktidarda deÄŸildir. Ä°ktidar kelimesi “kader” kelimesiyle kökenden ortaktÄ±r. Ä°ktidar, kaderleri tayin eden güçtür. Türkiye’de bir avuç muhafazakar elit iktidardadÄ±r. Ama geçmiÅŸin eksiklerini anÄ±msatarak yapÄ±lan bazÄ± icraatlar üzerinden “millet iktidarda” algÄ±sÄ± üretilmektedir. O halde bir sihir bozucunun çÄ±kÄ±p; iktidara gelmenin “üretimsel ortaklaÅŸma” olduÄŸunu anlatmasÄ± lazÄ±m. Herkesin anlayabileceÄŸi bir dil ve tonda.

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