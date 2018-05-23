Ã–ÄŸrenci yurdunda seÃ§im sohbeti: EÄŸitime Ã¶nem verilmiyor

Fevzi Ã‡akmak Ã–ÄŸrenci Yurdunda da neredeyse her arkadaÅŸ ortamÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler gidiÅŸata dair dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini tartÄ±ÅŸÄ±p konuÅŸuyor.

Berfin KILINÇ

Adana

24 Haziran seçimlerine giderken ülkenin her yerinde olduÄŸu gibi öÄŸrenci yurtlarÄ±nda da seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± ana gündem. YaklaÅŸÄ±k iki bin kadÄ±n öÄŸrencinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Fevzi Çakmak ÖÄŸrenci Yurdunda da neredeyse her arkadaÅŸ ortamÄ±nda öÄŸrenciler gidiÅŸata dair düÅŸüncelerini tartÄ±ÅŸÄ±p konuÅŸuyor. Ben de üç arkadaÅŸÄ±mla seçime dair yürüttüÄŸüm tartÄ±ÅŸmayÄ± yazmak istedim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n tamamÄ±nÄ±n erken seçim kararÄ±na iliÅŸkin genel kanaati ErdoÄŸan ve hükümetinin sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸu yönünde.

‘TAÅžERON DÜZENLEMESÄ°NDE BABAM Ä°ÅžSÄ°Z KALDI’

Mühendislik ÖÄŸrencisi Zeynep genel olarak AKP’ye neden oy vermeyeceÄŸi üzerinden konuÅŸmak istediÄŸini söylüyor. “TaÅŸeron düzenlemesi ile kadro getireceÄŸiz” diyerek babasÄ±nÄ±n ve bir çok çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zeynep, “ArdÄ±ndan bir sene geçmeden kendi adamlarÄ±nÄ± yerleÅŸtirdi. Yine memleketimin geliÅŸmemesinin nedeni olarak da hükümeti görüyorum. Çünkü senelerdir baÅŸta olmalarÄ±na raÄŸmen yaptÄ±klarÄ± sadece ceplerini doldurmak oldu. Yani bunlar halka üstten bakan insanlar ve hiçbir zaman halkÄ±n yanÄ±nda olmadÄ±lar” dedi. Zeynep, kadÄ±n olmasÄ± ve kendini iyi ifade ediyor olmasÄ± nedeniyle Meral AkÅŸener’e oy vermeyi düÅŸündüÄŸünü belirterek “ZamanÄ±nda bakanlÄ±klarda çalÄ±ÅŸtÄ±, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ± ve iyi iÅŸ çÄ±kardÄ±. AynÄ± zamanda MHP gibi süregelen bir partiden sÄ±yrÄ±lÄ±p kendi partisini kurarak düÅŸüncesini var etmeyi baÅŸardÄ±” dedi.

‘EÄžÄ°TÄ°ME VE SAÄžLIÄžA GEREKEN ÖNEM VERÄ°LMÄ°YOR’

DiÄŸer bir Mühendislik ÖÄŸrencisi Sinem ise dine dayalÄ± bir politika izlenmesinden rahatsÄ±z. AyrÄ±ca hükümetin kendinden olmayan insanlara karÅŸÄ± cephe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitime ve saÄŸlÄ±ÄŸa da gereken önemi vermediÄŸini söyledi. Sinem yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarla bilimsel eÄŸitime verdiÄŸi önemi vurgulamasÄ± ve Atatürkçü düÅŸüncelerinden dolayÄ± Muharrem Ä°nce’yi destekleyeceÄŸini söyledi. “Meral AkÅŸener de olabilir fakat o da baÅŸka bir diktatör olacakmÄ±ÅŸ gibi geliyor. AKP karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefette en iyi Ä°nce’nin olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

‘HDP BARAJI AÅžMALI’

UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸrencisi Selina, hükümetin “Ekonomi büyüyor” söylemlerine karÅŸÄ± her geçen gün daha da fakirleÅŸtiklerini dile getirdi ve ekledi: “Bir çok insan FETÖ bahanesi ile hapse atÄ±lÄ±yor. EÄŸitim alanÄ±nÄ±n ve laikliÄŸin maniple edildiÄŸini de düÅŸünüyorum. AKP, Büyük OrtadoÄŸu Projesi’ne baÄŸlÄ± olarak Türkiye’yi Ä±lÄ±mlÄ± bir Ä°slam Cumhuriyeti ülkesine çevirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.” Selina HDP’ye oy vereceÄŸini belirtti.

AKP’nin gitmesinin HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±ndan geçtiÄŸini dile getiren Selina, DemirtaÅŸ’Ä±n kadÄ±nlara yaklaÅŸÄ±mÄ±, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸine karÅŸÄ± tutumunu beÄŸendiÄŸini belirterek “AyrÄ±ca HDP’nin Kürt endeksli bir parti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± birçok kesimi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. HDP kendilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan eÅŸitsizliÄŸe ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± müdahalelere raÄŸmen mücadelesine devam ediyor” dedi.

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