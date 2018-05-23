19 MayÄ±s'ta GenÃ§liÄŸe Hitabe'ye sansÃ¼r

Ankara'daki TÃ¼rkkonut Ä°lkokulundaki 19 MayÄ±s etkinliÄŸinde, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma mÃ¼dÃ¼rÃ¼n sansÃ¼rÃ¼ne uÄŸradÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

Ankara'daki Türkkonut Ä°lkokulunda düzenlenen 19 MayÄ±s etkinliÄŸinde konuÅŸma hazÄ±rlamasÄ± istenilen öÄŸretmene sansür uygulandÄ±. Okul Müdürü Atatürk’ün GençliÄŸe Hitabesi’nde yer alan ‘Harici ve dahili bedhahlarÄ±n’ yerine ‘FETÖ, PKK, PYD gibi terör örgütleri’ denilmesini istedi. Müdür, isteÄŸini yerine getirmeyen öÄŸretmenin kürsüye çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi. Ä°ki gündür hakkÄ±ndaki iddialarÄ± sormak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z müdüre Ä±srarlarÄ±mÄ±za raÄŸmen ulaÅŸamadÄ±k. Ä°lk gün telefonla aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda görüÅŸtüÄŸümüz müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ‘Müdür okulda yok’ derken, ikinci gün ise telefonlara çÄ±kan olmadÄ±.

MÜDÜRDEN KONUÅžMAYA MÜDAHALE

Ankara’nÄ±n Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Ä°lkokulunda düzenlenen 19 MayÄ±s etkinliÄŸinde, görevli öÄŸretmenin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma okuldaki etkinlik komitesinden geçmesine raÄŸmen müdürün sansürüne uÄŸradÄ±. Ä°sminin paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen öÄŸretmen, kendisine verilen 19 MayÄ±s konuÅŸmasÄ± görevi gereÄŸi bir metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu metnin etkinlikten sorumlu 7 kiÅŸilik komiteden onay almasÄ±na raÄŸmen, Okul Müdürü Erdal Deligönül’ün konuÅŸmadaki bazÄ± ifadelerin deÄŸiÅŸmesini istediÄŸini anlattÄ±. Müdür Deligönül, metinde geçen “Bizler sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± yerine getirdiÄŸimizde gençlerimizin de Atatürk’ün sözünü ettiÄŸi ‘dahili ve harici bedhahlarÄ±n’, özgürlük, barÄ±ÅŸ ve demokrasi karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±na aldanmadan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlÄ± bekçileri olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum” cümlesinin deÄŸiÅŸmesini, ‘dahili ve harici bedhahlar’ ifadeleriyle baÅŸlayan kÄ±sÄ±m yerine “FETÖ, PKK, PYD gibi terör örgütleri” denilmesini istedi. Müdür konuÅŸmada istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmayan öÄŸretmeni, sunuculara müdahale ederek kürsüye çÄ±karmayarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± engelledi.

EÄžÄ°TÄ°M SEN: TAKÄ°PÇÄ°SÄ°YÄ°Z

Konuya iliÅŸkin gazetemize konuÅŸan EÄŸitim Sen Ankara 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Gülhan ÅžimÅŸek, maalesef okullarÄ±n durumunun içler acÄ±sÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek “Okul yöneticileri gölgesinden korkar, inisiyatifsiz, her adÄ±mÄ±nda ‘YukarÄ±sÄ± ne der’ diye düÅŸünür, ona göre hareket eder hale gelmiÅŸtir. ÖÄŸretmenimiz laiklik, özgürlük, barÄ±ÅŸ gibi evrensel deÄŸerlere dikkat çekmiÅŸ, Atatürk’ün bu konuda ki gençliÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±yÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Okul müdürü de öÄŸretmendir. Bir öÄŸretmenin bundan rahatsÄ±z olmasÄ± son derece üzücü ve düÅŸündürücüdür” dedi. ÅžimÅŸek, bu olayÄ±n okullarÄ±n giderek siyasal iktidarÄ±n ihtiyaçlarÄ±na göre ÅŸekillendirildiÄŸi, öÄŸrencilerin de bu ÅŸekilde yetiÅŸtirilmek istendiÄŸi, okul müdürlerinin de bu biat anlayÄ±ÅŸÄ±na göre davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söyleyerek “OlayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. EÄŸitim Sen olarak her zaman laik, bilimsel, demokratik eÄŸitimi savunmaya, bu konuda öÄŸretmenlerin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

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