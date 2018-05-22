Feyruz, Filistin halkı için söyledi

Lübnanlı Sanatçı Feyruz, 'Ne Zamana Kadar Ya Rab' isimli şarkıyı Filistin halkı için seslendirdi.

Arap dünyasının divası olarak kabul edilen 83 yaşındaki Lübnanlı Sanatçı Feyruz, kızı Rima er-Rahbani tarafından hazırlanan “Ne Zamana Kadar Ya Rab” isimli şarkıyı Filistin halkı için seslendirdi.

Sputnik’in haberine göre ABD’nin 14 Mayıs’ta büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sırasında İsrail tarafından Gazze’de gerçekleştirilen katliama tepki gösteren Feyruz, söylediği şarkıyla Filistin halkının acısını paylaştı.

Seslendirdiği şarkıda “Beni ne zamana kadar unutuyor olacaksın ya Rab..” diyen Feyruz, İsrail’in saldırılarına ait görüntülerin gösterildiği anda ise şunları ifade ediyor: “Düşmanım ne zamana kadar benden güçlü olur? Bana bak, beni dinle ya Rab. Ölüm uykusuna kalmamam için gözlerimi nurlandır, böylece düşmanım da ondan güçlü çıktım demesin. Bana zulmedenler, yenildiğimde sevinirler ancak senin rahmetine tevekkül etmişim.” (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 17:02

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