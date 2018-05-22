İnci Kefali’nin terse yolculuğu başladı

Van’ın sodalı sularında yaşayan İnci Kefali balıklarının tatlı su yolculuğu başladı.

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin göçü 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali üreme öncesi adaptasyon için akarsu ağız-larına gitmeye çalışırken, bu doğal göç Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye’deki Bendimahi Çayı’nda yaşanı-yor. Bu yolculuğu izlemek için merkez ve çevre illerden onlarca yurttaş bölgeye akın ediyor. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:54

www.evrensel.net