Mahkeme 301’den soruşturma izni istedi

Barış imzacısı 3 akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan üç akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bianet’in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Ayşen Candaş Bilgen ve Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman 29. Ağır Ceza Mahkemesinin (ACM) birinci heyetinde; Yrd. Doç. Dr. Yıldız Silier ise 29. ACM’nin ikinci heyetinde ilk duruşmalarına çıktı. 29. ACM’de mahkeme heyeti, Bilgen ve Duman’ın davalarını birleştirdi. Duruşmayı 12 Ekim’e erteledi. Aynı mahkemenin Ümit Kartlı başkanlığındaki heyeti, Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınması için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine karar verdi. Duruşmayı 27 Eylül’e erteledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:46

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