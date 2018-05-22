Diyarbakır'da rüşvet alan polislere 8 yıl hapis cezası verildi

Yolda gördükleri cezaevi firarisinden 'Terör dosyan var' diyerek rüşvet alırken suçüstü yakalanan 2 polise toplam 8 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da, 6 Aralık 2016’da yolda yürüyen cezaevi firarisi Şaban T’ye, (28) “Terör dosyan var” diyerek 4 bin 500 lira rüşvet aldıkları sırada suç üstü yakalanan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) görevli 2 polis memuru hakkında, “Rüşvet almak ve vermek “ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın yargılamasına devam edildi. Duruşmada söz alan Müşteki Avukatı Emine Taruk Yazğar, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların rüşvet almaktan değil, irtikap (Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması) suçundan cezalandırılmasını talep etti. Hazine avukatı ise sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

POLİSTEN ‘KUMPAS VAR’ SAVUNMASI

Sanık Polis Bulmaz ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı reddederek, bu olayın başından beri bile bile bu işin içine çekildiğini, kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, verdiği ara sonrası kararını açıkladı. Mahkeme, sanık TEM Polisleri Mustafa Bulmaz ve Oğuzhan Baran üzerine atılı “Rüşvet almak” suçunun işlediğinin sabit olduğuna karar verdi. Mahkeme, sanık Bulmaz’a verdiği cezada artırım yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanık Baran’ın ise yargılama sırasında gösterdiği pişmanlık nedeniyle cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:35

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