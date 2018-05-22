Galatasaray'ın 2018/19 Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Galatasaray'ın 2018/19 Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    • 22 Mayıs 2018 16:18

    Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

    Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Şampiyonlar Ligi’nde 15. kez mücadele edecek olan sarı kırmızılılar turnuvaya 4. torbadan girecek. İlk 3 torbada Galatasaray’ı birbirinden zorlu takımlar beklerken grup aşamasının kura çekimi 30 Ağustos’ta yapılacak. Grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık 2018’de sona erecek.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 7-8 Ağustos ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları ise 21-22 Ağustos ile 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak.

    Kupanın final maçı 1 Haziran 2019’da Madrid’de yeni inşa edilen Atletico Madrid’in stadı Wanda Metropolitano’da oynanacak.

    GRUPLARA KALMASI KESİNLEŞEN 26 TAKIM

    Galatasaray’la birlikte Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması kesinleşen 26 takım şöyle: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Bayern Münih, Schalke 04, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Juventus, Napoli, Roma, Internazionale, Paris Saint-Germain, Monaco, Olympique Lyon, Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Porto, Shakhtar Donets, Club Brugge, Viktoria Plzen.

    FENERBAHÇE ÖN ELEME OYNAYACAK

    Süper Lig’i 2. tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için 3. ön eleme turunda mücadelecek. Fenerbahçe, Devler Ligi'ne kalması halinde kuraya 4. torbadan girecek.

    1. TORBA

    Real Madrid/Liverpool(İki takımdan biri)*

    Atletico Madrid

    Barcelona

    Bayern Münih

    Manchester City

    Juventus

    PSG

    Lokomotiv Moskova

    2. TORBA

    Borussia Dortmund

    Porto

    Manchester United

    Shakhtar Donetsk

    Napoli

    Basel

    Belli değil

    Belli değil

    3. TORBA

    Tottenham Hotspur

    Roma

    Lazio

    Monaco

    Schalke 04

    CSKA Moskova

    Belli değil.

    Belli değil. (SPOR SERVİSİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:24
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