AKP el Kaide ile anılan ismi aday gösterdi

AKP'nin milletvekili seçimlerinde Van'da ilk sıradan aday gösterdiği Osman Nuri Gülaçar, 2009 yılında 'El Kaide sorumlusu' olarak tutuklanmıştı.

24 Haziran’da yapılacak baskın seçimler öncesi milletvekili adaylarını açıklayan AKP’nin gösterdiği isimlerle dikkat çektiği kentlerin başında Van geldi. Partinin kentte birinci sıradan aday gösterdiği Osman Nuri Gülaçar, kent halkı tarafından oldukça tanınan biri. Nedeni ise, geçmişte karıştığı olaylar.

‘EL-KAİDE VAN SORUMLUSU’ OLARAK TUTUKLANDI

Kent sakinleri eskiden imamlık yapan Gülaçar’ın ismini ilk kez 15 Ekim 2009 yılında kentte el-Kaide’ye dönük gerçekleştirilen bir operasyonla duydu. “El Kaide yapılanmasının Van’daki sorumlusu” olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülçar, 2 ay cezaevinde kaldı.

AKP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

ERDOĞAN ‘PIRIL PIRIL BİR İNSAN’ DEMİŞTİ!

Van’da, Gülaçar, 29 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin Van Büyükşehir Belediyesi adayı oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Pırıl pırıl bir insan” dediği Gülaçar, aday olduktan sonra yeniden el Kaide operasyonu ile anıldı. Kentte 14 Ocak 2014’te yapılan el Kaide operasyonunda Gülaçar’ın da evi basıldı.

GÜLAÇAR’IN KARNESİ

AKP’nin Van 1’nci sıra Milletvekili Adayı Gülaçar ve ekibinin kentte geçmişte karıştığı bazı olaylar ise şunlar:

‘SAADET ZİNCİRİ HELALDİR FETVASI’

* Van’da 2007-2009 yılları arasında 4 kişilik bir şebekenin Malezya merkezli bir şirket üzerinden kurdukları “saadet zinciri” ile yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. 200 dolardan başlayan fiyatlar karşılığında internet sitesi üzerinden hayali mücevherat hissesi satan kişilerin organize ettiği dolandırıcılığa o dönemde imamlık yapan Gülaçar’ın da “helaldir” fetvası verdiği iddia edilmişti.

* AKP’den Van Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Osman Nuri Gülaçar, 22 Ocak 2014’te kent merkezindeki Sanat Sokağı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunduğu sırada esnaflar ve halkın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlikte Gülaçar’ın bir koruması çevredekilerin üzerine rastgele ateş açtı.

* 22 Şubat 2014’te, Gülaçar’ın partinin Kent Milletvekilleri Gülşen Orhan, Mustafa Bilici, Burhan Kayatürk, Fatih Çiftci’nin katılımıyla Çaldıran ilçesindeki seçim bürosu açılışı sırasında da olaylar yaşandı. AKP’liler, yolun karşısında yer alan BDP seçim bürosu önünde duran partililere taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Gerçekleşen saldırıda kimi BDP’liler yaralandı.

* 3 Mart 2014’te ise, polis konvoyu eşliğinde Edremit ilçesine bağlı Doğanlar (Pêrtek) Mahallesi’ne giden Osman Nuri Gülaçar, yurttaşlar tarafından zafer işaretleri ile protesto edildi. Bu protesto üzerine Gülaçar’ın korumaları ve polisler halkın üzerine biber gazı sıkıp, bazı yurttaşları darbetti. (Van/MA)

AKP\'nin El Kaide sanığı Van adayı tanıtıldı

'El Kaide'nin Van Sorumlusu' AKP'den aday adayı!

El Kaide operasyonunda AKP adayının evi arandı

AKP Van adayı el Kaide davasında yargılanmıştı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:17

www.evrensel.net