İşçiler baskıyla sendikadan istifa ettirildi!

Mert Döküm fabrikasında çalışan işçiler Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlendikten sonra patron baskısıyla istifa ettirildi.

Orhan KURUL

Elazığ’da faaliyet gösteren ve iki yüz işçinin çalıştığı Mert Döküm fabrikasındaki işçiler DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlendikten sonra patron baskısıyla istifa ettirildi.

PATRON SENDİKA İÇİN ELAZIĞ’A GELDİ

Elazığ’ın yanı sıra İstanbul’da döküm sektöründen fabrikası olan Patron Ekrem Kanıtoğlu’nun İstanbul’da yaşadığını Elazığ’a da yılda birkaç kez geldiğini söyleyen işçiler, “Bu sefer gelişinde de sadece işçileri sendikadan istifa etmeye zorlamak için geldi” dediler.

Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan işçiler, sendikanın çoğunluğu sağlamasının ve toplu sözleşme hakkını kazanmasının ardından fabrikaya gelen Kanıtoğlu’nun “Elazığlılar merttir. Bu işlerle ne işi var” dediğini iddia ettiler. Kanıtoğlu’nun “Ben size güvenerek 2020’de bir fabrika daha açacaktım” dediğini söyleyen işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve fazla mesai yapmasalar geçinmelerinin imkansız olduğunu söylediler.

MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Görüşme sırasında “Burada sendikayı barındırmam” dediği iddia edilen Kanıtoğlu’nun işçilerle görüşmesinde işçilere sendikadan istifa etmeleri durumunda maaşlarda iyileştirmeye gideceği ve kimseyi işten çıkarmayacağına dair sözler vermesinin ardından işçilerin sendikadan istifa ettiklerini söyleyen işçiler, “Şimdi kimsede moral kalmadı” dediler.

‘ELAZIĞ’DA BİR İLK OLACAKTI’

Birleşik Metal İş’ten görüştüğümüz Anadolu Şube Başkanı Rasim Gündal “Yasal prosedür devam edecek” dedi. Patronların genelinin işçileri sendikadan istifaya zorlamak gibi bir kültürlerinin olduğunu söyleyen Gündal “Türkiye’nin her yerindeki sendikalaşma mücadelesine karşı patronların tutumunu teşhir etmeye ve bunun karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Sendikalaşmayı becerebilseydik Elazığ’da bir ilk olacaktı” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:09

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