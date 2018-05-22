Dersim’de ana ve pirler: HDP’nin yanında yerimizi almalıyız

Alevi inancının Ana ve Pirleri, eşit yurttaşlık taleplerinin olduğunu belirterek, 'HDP’nin yanında yerimizi almalıyız' çağrısı yaptı.

Semra TURAN

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Raya Haq’a (hak ve hakikat yolu) yürüdüğünü belirten Dersim’deki Pir ve Analar, 24 Haziran’da HDP’yi destekleyeceklerini belirtti.

Avuçan Ocağından Pir Hüseyin Genç, Alevi inancının barış, kardeşlik ve eşitliği temsil ettiğini söyleyerek, Alevilerin ezilenin yanında olduğunu kaydetti. Genç, Alevilerin kimlerin yanında olması gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Biz kardeşlik ve barıştan yanayız. Çünkü Alevi inancı bunu gerektiriyor. Felsefik bir inançtır. Hakkı, insan ve doğadan alır. Bu nedenle hakikatin yanında durup haksızlığa karşı çıkalım. Ezilenlerin yanında yerimizi alalım.”

‘EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİMİZ VAR’

Avuçan Ocağından Ana Selda Güneş de, Türkiye’de yaşayan Aleviler olarak, her zaman sistemin ötekileri olduklarını söyledi. Bu yüzden sisteme karşı her zaman söz söyleyen demokratik mücadele verenler olduklarını dile getiren Güneş, “Eşit yurttaşlık talebimiz var. İnancımız, anayasal haklarda yok hükmündendir. Bu nedenle sistemin ötekileştirdiği farklı inanç ve halklar olarak mücadele alanında ortaklaşmalıyız. 24 Haziran seçimlerinde Aleviler olarak, HDP’yi desteklemeliyiz. Birlik ve beraberlik için ötekileştirilen halklar olarak biz kazanacağız” diye konuştu.

‘HER ZAMAN MAZLUMLARIN YANINDAYIZ’

Baba Mansur Ocağından Pir Hüseyin Koğu da, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının propagandalarını rahat bir şekilde yaptığını; ancak HDP’nin Adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğunu hatırlattı. Koğu, Alevilerin her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, “Bize yakışan da budur. Zulme karşı durmaktır. Bu anlamda Alevi canların zulme uğrayan HDP’nin yanında durmalarından hiç şüphem yoktur” dedi.

‘ALEVİLER ARTIK CHP’YE OY VERMEMELİ’

Kureyşan Ocağından Ana Raime Kızılkan, ülkenin seçime zorlandığını belirterek, ezilen halkların bu zulme birlik olarak cevap vermesi gerektiğini söyledi. Bütün halkları eşit tutan bir tek siyasi parti olduğunu bunun da HDP olduğunu söyleyen Kızılkan, “Yıllarca Aleviler olarak CHP’yi destekledik. Ancak baktığımızda nerede bir Alevi zulüm görüyorsa iktidarın yanında CHP’yi buluyoruz. O nedenle Aleviler artık CHP’ye oy vermemeli” ifadelerini kullandı. (Dersim/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:06

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