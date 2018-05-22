Medeni Yıldırım davasında tekrar keşif istendi

Medeni Yıldırım davasında mahkeme, karakol önünde 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edilen keşfin tekrar yapılması için yazı yazdı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık (Hêzan) köünde, 28 Haziran 2013’te yapılan karakol-kalekol protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu Medeni Yıldırım’ın yaşamını yitirmesiyle tutuksuz yargılanan Asker Adem Çiftçi’nin yargılamasına devam edildi.

“Haksız tahrik altında olası kastla öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Çiftçi hakkında verilen beraat kararının istinaf mahkemesince bozulması ardından yeniden görülen davanın 2’nci duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Çiftçi, davadan vareste tutulduğu için katılmadığı duruşmada, Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım ve yakınları ile avukatları katıldı.

‘BİR KARAKOL KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIYOR’

Heyet değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanaklarının okunmasıyla başlayan duruşmada, ilk olarak Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım söz aldı. Daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyleyen Yıldırım, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Ardından söz alan Avukat Mehmet Emin Aktar, Yıldırım’ın vurulduğu Kayacık Jandarma Komutanlığı önünde “güvenlik” nedeniyle keşif yapılamayacağına ilişkin mahkemeye gönderilen yazıya tepki göstererek, “Görev yaptığı halde jandarma karakolu güvenlik nedeniyle keşif yapılamadığını belirtmiştir. Bu inanılır gibi değil. Bir karakol kendi güvenliğini sağlamıyor. Güvenlik gerekçesiyle keşfin yapılamaması inandırıcı değil. Keşfin bizzat mahkemece yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME BAŞKANI LİCE’YE GİDİLİP GİDİLMEDİĞİNİ SORDU

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ise, mahkemenin sanığın duruşmalardan vareste tutulması yönünde daha önce verdiği kararı kabul etmediklerini belirterek, “Yaşam hakkının ihlalinden bahsediyoruz. Rahatsız edici bir durum. Aylardır Lice’nin orta yerinde binlerce askerin bulunduğu yerde, güvenlik gerekçesiyle keşif yapılmadığı belirtmiştir. Bu, kasıtlı yapılıyor. Mahkemenin bizzat keşfe katılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, Baydemir’e keşfin yapılacağı karakola şimdi gidilip gidilmediğini sordu. Baydemir ise daha önce oraya keşif için gittiklerini şu anda da gidildiğini söyledi.

MAHKEME KEŞİF İÇİN TEKRAR YAZI YAZDI

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çiftçi’nin duruşmalardan vareste tutulmaması yönündeki talebi, dosyanın geldiği aşama, keşfe bağlı kalınmış oluşu ve suçun işleniş özelliklerini gerekçe göstererek reddetti.

Dava dosyasının Lice Asliye Ceza Mahkemesine fiziki olarak gönderilmesine karar veren mahkeme, bir önceki ara kararda olduğu gibi gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak bilirkişiler aracılığıyla karakol önünde keşif yapılmasını istedi.

Dava eksikliklerin tamamlanması için eylül ayına ertelendi. (Diyarbakır/MA)

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