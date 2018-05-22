Kanada ve ABD’den Venezuela karşıtı hamleler

Kanada ve ABD'den Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni yaptırımlar geldi.

Kanada, Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yeniden devlet başkanı seçilmesini “gayrimeşru ve antidemokratik” şeklinde nitelendirerek bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada’nın Caracas’ta bundan böyle maslahatgüzar seviyesinde temsil edileceğini ve ülkesinin aynı zamanda Venezuela ile askeri ilişkilere yasak getirdiğini kaydetti.

Kanada, pazar günü yapılan seçimlerden sonra Amerika kıtasında Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sınırlayan 14 ülkeden biri oldu.

TRUMP’TAN YENİ YAPTIRIMLAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre, Venezuela hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemler Amerikalılara yasaklandı. Ülkenin petrol ve diğer varlıklara yönelik alacaklarının nakit karşılığında satın alınmasını önleyen kararname, ayrıca yüzde 50’si veya daha fazlası Venezuela hükümetine ait olan kurumların satın alınmasını veya teminat gösterilmesini de engelledi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena ise hafta son seçimlere yüzde 46’nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro’nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net