Beşiktaş’ın 2018/19 UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

2018/19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor.

Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oluyor. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş, seribaşı olarak mücadele edecek. 2. Ön Eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz’da rövanş maçları 2 Ağustos’ta oynanacak.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında belli olan takımlar şöyle:

Aberdeen (İskoçya), Rangers (İskoçya), AIK Stockholm (İsveç), Djurgardens (İsveç), BK Hacken (İsveç), Anorthosis Famagusta (Kıbrıs), CS Fola Esch (Lüksemburg), FK Brest (Belarus), Shakhtar Soligorsk (Belarus), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Irtysh Pavlodar (Kazakistan), Kairat Almaty (Kazakistan), Tobol (Kazakistan), Nomme Kalju (Estonya), Lillestrom (Norveç), Sarpsborg (Norveç), Domzale (Slovenya), Radnicki Nis (Sırbistan), Sarajevo (Bosna Hersek), Slavia Sofia (Bulgaristan), Ventspils (Letonya)

Bunlara ek olarak diğer eleme turlarından takımlar da listeye eklenecek.

Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, turnuvaya direkt grup aşamasından katılacak. Lig üçüncüsü Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

FİNAL AZERBAYCAN'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017/18 sezonunun şampiyonu Atletico Madrid olmuştu. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladıktan sonra ikinci turda Bayern Münih'e elenmişti. 2018/19'da UEFA Avrupa Ligi finali 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Akhisarspor’da Avrupa heyecanı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 15:54

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