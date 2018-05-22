İTÜ'deki cami inşaatında yangın: 1 yaralı

İTÜ Ayazağa yerleşkesinde inşaatı süren camide yangın çıktı, bir itfaiye eri yaralandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde devam eden cami inşaatındaki yangın kontrol altına alındı.

İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ferhunde Birkan Kız Yurdunda da 7 Nisan gecesi saat 03:00 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın merdivenlerinin kilitli olduğu ve yangında alarm çalmadığı görülmüştü. (İstanbul/DHA)

İTÜ Rektörlüğünden öğrenci kulüplerine sansür ve yasak

İTÜ öğrenci yurdunda yangın

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 15:00

www.evrensel.net