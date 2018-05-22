Kadıköy’de ‘barış’ dedikleri için tutuklanan 11 kişi tahliye edildi

Kadıköy’de ‘savaşa hayır barış hemen şimdi’ eylemi yaptıkları için tutuklanan 11 kişi, ilk duruşmalarında tahliye edildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

İstanbul Kadıköy’de 21 Ocak’ta Afrin operasyonuna karşı barış talebiyle yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alındıktan sonra “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasından tutuklanan 11 kişi hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının talimatıyla salona basın ve izleyici alınmadı. Duruşmada tutuklu sanıklar avukatlarıyla hazır bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube üyesi Fatma Akaltun Fırat savunmasını Kürtçe yaparken, savunma tercüman aracılığıyla çevrildi. Savunmaların tamamlanmasının ardından mütalaasını veren savcı, tüm tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

‘DEVLETİN BEKASI HUKUKİ BİR GEREKÇE DEĞİL’

Avukatlar da sorgu hakimliğinin tutuklama gerekçesinde geçen “devletin bekası” ifadesinin hukuki bir gerekçe olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkemenin tensip zaptında polisten sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesini istemesine de itiraz eden avukatlar incelemenin durdurulmasını istedi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme de sanıkları yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Mahkeme sanıklar hakkındaki sosyal medya incelemesini de durdurdu.

‘BARIŞ İSTEMEYE HAKKIMIZ VAR’

MA’nın aktardığına göre, duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bir açıklama yaptı. Açıklamaya 78’liler Girişimi de destek verdi. Açıklamada “Barış istemeye hakkımız var. Barış istemek bir insan hakkıdır. Barış demenin suç olmadığı, barışın olduğu bir dünyada yaşama hakkımız var” denildi.

Afrin protestolarına polis engeli

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