Güvenlik-Sen yöneticilerine görevi kötüye kullanma davası

Yolsuzluk tartışmalarının yaşandığı Güvenlik-Sen’de genel başkan ve genel mali sekretere ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ davası açıldı.

DİSK’e bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikasında (Güvenlik-Sen) yaşanan yolsuzluk krizi devam ediyor. Yönetimin ikiye bölündüğü genel merkezde muhalif yöneticiler ile sendikanın eski genel sekreteri sendikanın genel başkanı, genel sekreteri ve genel mali sekreteri hakkında sendika parasını hukuksuz bir şekilde harcadıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sendika yöneticileri hakkında bütçeye aykırı harcamalar yapma, sendikanın gelirlerine fiilen el koyma, genel kurul kararı olmaksızın maaş bağlama, hileli mal alımı yapma, zimmete para geçirme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal etme iddiaları yer alıyor.

Savcılık ilk olarak kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar verse de yapılan itirazın kabulü sonucunda Sendikanın Genel Başkanı Serdar Aslan ve Genel Mali Sekreteri Doğan Özdemir hakkında iddianame hazırladı. Sendikanın genel merkez yöneticileri Türk Ceza Kanunu’nun hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu zincirleme bir şekilde işlemekle yargılanacak. İddianamede sendikanın 18 bin 866 TL zarara uğratıldığı bilgisi yer alıyor. Davanın ilk duruşması 11 Eylül 2018’de İzmir 22 Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Sendika Genel Başkanı Aslan ise hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Sendikanın Genel Disiplin Kurulu 2017’nin eylül ayında, aralarında sendika genel başkanının da olduğu 3 genel merkez yöneticisinin ihraç talebiyle genel kurula sevk edilmesi yönünde karar vermişti. Ancak Genel Disiplin Kurulunun kararı işletilmedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 14:43

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