Emirates NBD, Denizbank'ı satın aldı 

Denizbbank, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD'ye 3.2 milyar dolara satıldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara (14.6 milyar lira) Sberbank'tan aldı.

Denizbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada “Emirates NBD ve Sberbank of Russia'nın (Sberbank), Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99.85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank'ın Denizbank'daki hissedarlığı sona erecektir” dendi. İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99.85'lik hissenin satış fiyatının 14 milyar 609 milyon TL olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.”

Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, “Bu satın almayla, Emirates NBD kendisini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde lider banka olarak konumlandıracak” dedi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 14:17

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