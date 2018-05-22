Emrah Serbes dosyasında bilirkişi raporu açıkladı

Yaptığı trafik kazasıyla 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes dosyasının bilirkişi raporu: Sürüş becerisini etkileyen reçeteli ilacın etkisi var.

İzmir'de üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına nedeniyle tutuklanan yazar-senarist Emrah Serbes’in yargılandığı mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda sanığın kaza sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz olarak etkilediği bilinen, sara tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisinde bulunduğu anlatıldı. Raporda Emrah Serbes yönetimindeki otomobilin 130 kilometrenin üzerinde bir hıza sahip olduğu da belirtildi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; İzmir-Aydın otoyolunda geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler’in talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, İzmir 8.Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasına girdi.

Kenan Doğru: Aracı Emrah Serbes kullanıyordu

RAPORDA NELER VAR?

Raporda şu tespitlere yer verildi:

Somut olayda iddialar sanığın alkollü şekilde araç kullandığı yönündedir. Bu konuda tanık anlatımları da söz konusudur. Her ne kadar bu konu şüpheye yer bırakmayacak biçimde sübuta ermiş olmasa da sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir.

Sanık (sara nöbetlerini önleyici) bi ilaç kullanmaktadır. Olayın adli tıp açısından yapılan değerlendirmesinde ilacın sürüş yeteneğini olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Sanığın olay anında bu ilacı kullanmakta olduğu hususu da sübuta ermiştir. Öte yandan adli tıp açısından yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir.

Gerek teorik açıdan gerekse Yargıtay’ın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde değerlendirildiğinde sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir.

Emrah Serbes tarafından kullanılan 34 NT 5005 plakalı aracın 34 TV 9335 plakalı araca arkadan çarpma hızının yasal hız limitlerinin ve iddia edilen 130 km’nin çok üzerinde olduğu, bu hususun bilimsel metodolojik yöntemlerle Üniversitelerin Otomotiv Mühendisliği bölümlerince değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu. (HABER MERKEZİ

Emrah Serbes'ten mektup: Suçluyum, cezamı çekmek istiyorum

Emrah Serbes'in yaptığı kazada doktor ve 2 polis hakkında suç duyurusu

Emrah Serbes tutuklandı: Ölümlü kazayı ben yaptım

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 14:11

www.evrensel.net