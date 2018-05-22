GDO’lu yem için neden etiket yok?

CHP'li Ömer Fethi Gürer, GDO'lu yemlerde uyarı bulunmamasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlerinde “GDO’lu ürün” ibaresinin bulunmamasını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Önergeye yanıt veren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir gen olmadığından gıda amaçlı genetiği değiştirilmiş ürün ithaline izin verilmediğini ve ülkemizde tüm GDO’lu ürünlerin üretiminin yasak olduğunu savundu. Yem amaçlı olarak ithal edilen GDO ve ürünlerinin Biyogüvenlik Kanunu ve Biyogüvenlik Kurulu kararlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yurt içinde etiket ve izlenebilirlik kontrolleri yapıldığını iddia eden Bakan Fakıbaba, “Biyogüvenlik Kurulunca onaylanan genetiği değiştirilmiş organizmaları yüzde 0.9 oranından fazla içeren yem amaçlı maddelerin ‘GDO’lu’ olarak etiketlenmesi zorunludur ve bu ürünler ithalat denetimlerine tabidir” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamayı değerlendiren Gürer Biyogüvenlik Kurulunun kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğunu ve alınan kararlarda hükümetin dolaylı etkisinin olmamasının olası olamayacağını ifade etti. Gürer “Biyogüvenlik Kurulunun içindekilerin tamamı konunuz uzmanı olmalı ve özerk bir konuma taşınmalıdır. Mevcut hali ile adı iyi, içeriği tartışılır bir konumdadır” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 14:08

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