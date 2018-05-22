Berlin’de yüksek kiralara karşı ev işgalleri başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Neukölln ve Kreuzberg'de 8 boş ev evsizler tarafından işgal edildi. İşgal sonrası 56 kişiye soruşturma açıldı.

Almanya’da yüksek kiralara karşı verilen mücadelenin merkezi durumundaki başkent Berlin‘de ev işgalleri başladı. Pazar günü Neukölln ve Kreuzberg ilçelerinde toplam 8 boş ev, evsizler tarafından işgal edilerek kullanılmaya başlandı. İşgalden sonra müdahale eden eden polis bazı evleri boşalttı. Polis, eylemlere katıldığı gerekçesiyle 56 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Neukölln’ün Bornsdorfer Caddesi ve Kreuzberg’in Reichenberger Caddesi‘nde bulunan boş evlerin işgal edilmesiyle başlayan eylemlerin toplam 8 evi kapsadığı polis tarafından açıklandı. Eylemi gerçekleştirenler ise 9 evin işgal edildiğini duyurdu.

Eylemler sırasında evlerin pençerelerinden “İşgal/Besetzen” pankartları asıldı. İşgal edilen evlerin bazıları belediyeye ait konut koperatiflerine ait. Bazı evler ise özel şahıslara ait. Basında yer alan haberlere göre özel ev sahipleri ile eylemciler arasında görüşmeler başladı. Ancak eylemciler evleri hemen boşaltmaya yanaşmadı. Eylemlere Berlin’de çok sayıda siyasetçi destek verdi.

Kısa bir süre önce Berlin’de yüksek kiralara karşı yapılan eyleme 25 bin kişi katılmıştı. Eylemde hükümete daha fazla sosyal konut yapma çağrısında bulunulmuştu. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 14:09

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