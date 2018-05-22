İsveç hükümeti ‘savaş çıkarsa’ kitapçığı bastırdı

İsveç'te hükümet onlarca yıldır basılmayan 'Kriz ya da savaş çıkarsa' isimli kitapçıklar yeniden basılıyor.

İsveç’te hükümet ülkedeki 4 milyon 800 bin eve dağıtılmaları için savaş çıkması halinde yapılacaklarla ilgili talimatların yer aldığı kitapçığı yeniden basıyor. Halkı savaşın tehlikeleri hakkında uyaran bu kitapçıklar 30 yıldan fazla süredir basılmamıştı.Sputnik’in aktardığına göre kitapçıkta, yalan haberlerin gerçeklerinden nasıl ayrılabileceğinden, aşırı sıcak veya soğuk hava şartları için hazırlıklı olmaya ve terör saldırısı ya da askeri çatışma halinde neler yapılabileceğine kadar pek çok alanda bilgi var.

1980’LERDE BASILMIŞTI

20 sayfalık kitapçık, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde hazırlanan ve son olarak 1980’lerde basılan talimat broşürünün güncellenmiş hali. İsveç’in Sivil İhtiyat Dairesi’nin genel direktörü Dan Eliasson, “Ülkemizin güvenliği konusunda her birimiz sorumluyuz. O yüzden ciddi bir durum oluşması halinde herkesin nasıl katkı sunabileceği konusunda bilgisi olması gerekiyor” diyor.

İsveç, İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmıştı ve 200 yıldan beri herhangi bir savaşa dahil olmadı. Fakat İsveçli yetkililere göre, kitapçık halkı kayıtsızlaşmamaları konusunda uyarıyor.

Kitapçıkta, “İsveç’e başka bir ülke tarafından saldırılması halinde asla pes etmeyeceğiz” gibi bir ifade de yer alıyor.

MİLİTARİZASYON ADIMLARI

Öte taraftan kitapçığın İsveç’in NATO’ya üye olup olmayacağı tartışmalarının arttığı bir döneme denk geldi.

Broşür ayrıca İsveç’te güvenlik konusunda yoğun tartışmaların yürütüldüğü bir dönemde hazırlandı. Kırım’ın 2014 yılında referandumla Rusya’ya bağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı İsveç'te güvenlik tartışmalarını hararetlendirmişti. Bir Rus denizaltısının İsveç kara sularına girmesi üzerine alarma geçilmişti.

İsveç hükümeti bu gelişmeler sonrasında 2016 yılında askeri harcamaları artırma kararı almıştı. Geçen iki yılda büyük bir askeri tatbikat da yapıldı. Ülkede mecburi askerliğin 7 yıl aradan sonra yeniden geri getirilmesine karar verilmesi ve Baltık Denizi’ndeki Gotland adasına yeniden asker yerleştirilmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:51

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