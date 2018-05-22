Din dersine giren imamdan çocuklara sistematik şiddet

Ankara Gölbaşı’da din dersine giren imamın çocukların kaval kemiklerine ve sırtlarına sopayla vurduğu, sürekli şiddet uyguladığı iddia ediliyor.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara Gölbaşı Hacılar Köyü imamının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi vermek için görevlendirildiği okulda çocuklara elle, sopayla, tekmeyle sistematik şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Darp raporu alan çocukların aileleri, açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Devreye giren Ankara Barosu avukatları, Hacılar İlkoğretim Okulu müdürünün olayı örtbas etmeye çalıştığı, şikayetinden vazgeçmeyen ailelerin çocuklarının da dışlandığını aktardı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Ramiz Erinç Sağkan, Ankara Gölbaşı Hacılar İlköğretim Okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren Hacılar Köyü imamının çocuklara şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada mağdur çocukların ve ailelerinin avukatlığını konunun uzmanlarından Avukat Deniz Özbilgin ile birlikte üstlendi.

ÇOCUKLAR DARP RAPORU ALDI

Avukat Erinç Sağkan, Hacılar Köyü imamının, okulda halihazırda atanmış bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmadığı için okulda görevlendirildiğini söyleyerek, iki çocuğun darp raporu aldıklarını, birçok çocuğun da şiddet gördüklerini ifade ettikleri halde çocukların durumu ailelerinden saklamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bugün ailelerle birlikte Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeye katılan Sağkan, çocukların kaval kemiklerine ve sırtlarına sopayla vurulduğu iddiası olduğunu, tüm erkek çocuklara uzun süredir şiddet uygulandığını ifade etti.

‘İKNA OLMAYAN AİLEYE TEHDİT VE BASKI UYGULANDI’

Sağkan ayrıca, müşteki ailelerin şikayetten vazgeçirilmeye çalışıldığını, ikna olmayınca tehdit aşamasında baskı uygulandığını, şikayetten vazgeçmeyen ailelerin ise çocukların okulda dışlandığını, hatta okul müdürünün de olayı örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

‘OKUL MÜDÜRÜ VE İMAM HAKKINDA YASAL SÜREÇ İŞLEYECEK!

Sağkan, “Gerek şiddet uygulayan imam, gerekse göz yuman okul müdürü hakkında gerekli cezai ve idari yaptırımların uygulanması için yasal süreci hem bireysel olarak hem de Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'mizin kurumsal desteği ile sonuna kadar takip edeceğiz”dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:49

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