İsrail: F-35’leri savaşta kullanan ilk ülke olduk

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, dokuz ülke tarafından geliştirilen F-35 savaş uçaklarını ilk kullanan ülke olduklarını açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu dokuz ülke tarafından geliştirilen F-35 savaş uçaklarını “muharebede kullanan ilk ülkenin kendileri” olduğunu açıkladı.

BBC’nin İsrail basınından aktardığına göre, İsrail’de buluşan 20 ülkenin hava kuvvetleri komutanlarına yönelik konuşmasında Norkin, “F-35’leri Orta Doğu’nun her yerinde uçuruyoruz ve iki ayrı cephede şimdiden kullandık” dedi. Norkin Beyrut üzerinde uçan bir F-35 fotoğrafını da paylaştı.

F-35’lere ABD’nin ardından kavuşan ikinci ülke olan İsrail, Suriye’de İran kamplarına ve Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Bugüne kadar 50 uçak siparişi veren İsrail, Aralık 2016’da ilk iki uçağı teslim almıştı. İsrail basınına göre bugüne kadar en az dokuz uçak teslim edildi.

Dokuz ülke tarafından ortaklaşa geliştirilen F-35’lerin bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. Türkiye de 100 uçak almayı planlasa da henüz bir F-35 edinebilmiş değil. İlk teslimatın 21 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Ancak ABD’de bazı senatörler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pervasız yönetimi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayması” nedeniyle Türkiye’ye F-35 satışının engellenmesini talep ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’da Washington’da yapması beklenen ziyarette bu konunun da ele alınması bekleniyor.

İSRAİL’DEN GAZZE’YE YENİ SALDIRI

İsrail İsrail ordusuna ait bir tankın abluka altındaki Gazze’de Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırını geçmeyi başaran bazı “şüpheliler”in İsrail ordusuna ait askeri bir noktayı ateşe verdiği iddia edildi. Ateşe verilen noktada İsrail askerlerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, sınırı geçen kişilerin tekrar Gazze’ye döndükleri ifade edildi. Bu olayın ardından İsrail ordusuna ait bir tankın, Kassam Tugaylarına ait gözlem noktasını vurduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaşanan olaylarda her iki taraftan da yaralananın olmadığı dile getirildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:45

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