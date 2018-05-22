AYM, eski üyesi Tercan hakkında karar verdi

Anayasa Mahkemesi, tutuklanan ve meslekten çıkarılan Eski Üyesi Erdal Tercan'ın tüm şikayetlerini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan Eski Üyesi Erdal Tercan’ın bireysel başvurusu hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı. AYM, başvuruda uzun tutukluluk ve tutuklanmaya ilişkin şikayetleri reddetti, tutukluluk incelemelerinin hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını ise hak ihlali saydı.

AYM, tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddiaları kabul edilemez bulmasını “Başvurucu yönünden suç şüphesinin varlığını doğrulayan belirtilerin soruşturma dosyası kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır. Somut olayda soruşturma makamlarının tutuklama nedenlerinin varlığı ve tutuklamanın ölçülü olduğu yönündeki değerlendirmeleri de temelsiz değildir.” şeklinde açıkladı. AYM, tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasını da doğru bulmadı ve “Başvurucu hakkındaki tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin hürriyetten yoksun bırakılmanın meşru nedenlerinin belirtilmesi bakımından ilgili ve yeterli olması dikkate alındığında yaklaşık 1 yıl 9 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu sonucuna varılmıştır.” dedi.

İNCELEMENİN DOSYA ÜZERİNDEN YAPILMASI ‘İHLAL’

AYM, Tercan hakkında yapılan tutukluluk incelemelerinin hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını ise oy çokluğuyla hak ihlali saydı. AYM bu durumu şöyle açıkladı: “Başvurucunun, tutukluluk incelemeleri kapsamında 18 ayı aşkın bir süre boyunca hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaması durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir olarak değerlendirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi, tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:20

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