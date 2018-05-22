Gazeteci Sayılğan yine tahliye edilmedi

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan hakim karşısına çıktı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri İdris Sayılğan’ın üçüncü duruşması Muş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Medya ve Hukuk Çalışma Derneği (MLSA) Başkanı Barış Altıntaş, Avukat Veysel Ok ve Sayılğan’ın avukatı Barış Oflas duruşmada hazır bulundu. Tutuklu Sayılğan ise SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

‘İDRİS’İN HABERLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR AMA TUTUKLAYAMAZSINIZ’

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Avukat Veysel Ok, Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere dikkat çekerek savunmasına başladı. Türkiye’nin yıllar önce AİHM’nin gazeteci ve gazetelerin korunması yönündeki maddelerin altına imza attığını hatırlatan Ok, “İdris’in haberleri sizi rahatsız edebilir ama tutuklayamazsınız. Yapacağın şey onun haberlerini okumamaktır. Hiçbir örgüte bağlı olmayan bir gazeteciyi haberlerinden dolayı tutuklamak hak ihlalidir. İdris düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanarak haber yapmıştır” dedi.

‘YÜZ YÜZE SAVUNMA HAKKI TANINMADI’

Sayılğan’ın Avukatı Barış Oflas ise, müvekkilinin SEGBİS’le dahi duruşmaya katılamadığını ve kendisini savunamayacak duruma getirildiğini söyledi. Müvekkilinin savunma hakkının ihlal edildiğini söyleyen Oflas, “Müvekkilim 20 aydır tutuklu ve bir gün bile mahkemeye getirilmedi ve yüz yüze savunma hakkı tanınmadı. Bu dosyada yargılanan birçok kişi hakkında deliler değişirken, müvekkilim hakkında dosyaya tek bir delil daha eklenmemiştir. Ancak buna rağmen müvekkilim 19 aydır tutuklu. Müvekkilim haber yaptığı ve burada yaşanan hak ihlallerini yazdığı için yargılanıyor. Kaçma şüphesi ve delileri karartma şüphesi olmayan ve çıktığında tekrar haber yapacak olan müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi.

DURUŞMA İÇİN 5 AY SONRAYA GÜN VERİLDİ

Savunmaların ardından karar veren mahkeme, Sayılğan’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 5 Ekim 2018 tarihine ertelendi. Mahkeme ayrıca aynı dosyadan yargılanan Medeni Işık’ı tahliye etti. (Muş/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:24

www.evrensel.net