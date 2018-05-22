Çukur’un genç oyuncuları otizmli çocuklarla buluştu

Çukur dizisi otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymak amacıyla Tohum Otizm Vakfı'na ziyarette bulundu.

Çukur dizisinin genç oyuncuları Kubilay Aka, İlayda Alişan ve Ece Yaşar Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda otizmli çocukları ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Aliço’ya hayat veren Rıza Kocaoğlu’nu ağırlayan okul bu hafta dizinin genç oyuncuları Kubilay Aka, İlayda Alişan ve Ece Yaşar’a kapılarını açtı ve otizmli çocuklarla buluşturdu.

Otizmli çocuklarla bir araya gelen oyuncular, ziyaret sonunda çocuklarla fotoğraf çektirdi, bu buluşmanın onlar için çok anlamlı ve özel olduğunu dile getirdi.

Tohum Otizm Vakfı, 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek gecede izleyici, dizinin sezon finalini oyuncularla beraber izleyecek. Gecede Çukur’un müziklerine de imza atan ünlü müzisyenler sahnede olacak. Çukur Sezon Finali Gala Gecesi biletlerinden elde edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:11

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