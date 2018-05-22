13 çocuğa istismarda bulunan zanlı kaçtı

Van Erçiş’te iki okula yakın yerde bakkal işleten F.B., 13 çocuğa istismarda bulundu.

Nimet ÖLMEZ

Van’ın Erçiş ilçesine bağlı bir ilkokul ile ortaokula yakın yerde bakkal işleten F.B. isimli şahıs 13 çocuğa istismarda bulundu. Uzun süreden bu yana bakkala yiyecek almak için giden erkek ve kız çocuklarını istismar eden F.B.’nin yaptıklarını çocuklar öğretmenlerine anlattı. Bunun üzerine aileler şikayetçi oldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 çocuk önce Van’a getirilerek Çocuk İzleme Merkezinden (ÇİM) gönderilen uzman eşliğinde ifadeleri alındı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla birlikte F.B. kaçtı. Savcılık yakalama kararı çıkarmasına rağmen zanlı hala yakalanmadı.

İSTİSMARI ÇOCUKLAR ANLATTI

İstismara maruz kalan ve ifade veren 13 çocuk şikayette bulundu. Kız çocuklarından biri uzman eşliğinde verdiği ifadesinde okulun önünde bulunan bakkalın F.B. isimli kişi tarafından işletildiğini anlattı. Çocuk, “Biz bakkala giderken, kız çocuklarını sürekli öpüyordu. Bakkala giderken bana da dokunuyordu. Ayrıca bize kötü el kol hareketleri yapıyordu. Annem artık oradan alışveriş yapmamam gerektiğini söyledi. Ne zaman bakkalın önünden geçsek bize gel diyordu. Bu olaylar devam edince olayı öğretmenlerimize anlattık. Kendisinden şikayetçiyim.”

‘ÖĞRETMENİMİZE ANLATTIK’

Başka bir kız çocuğu da, ifadesinde şunlara yer verdi: “Ben geçen Ramazan ayında bakkaldan dondurma almaya gitmiştim. Bu kişi bakkala gittiğimde bana istediğimi alabileceğimi söyledi. Ben raflardan bir şeyler almaya çalışırken sürekli bana dokunmaya çalışıyordu. Bunları görünce hemen oradan uzaklaştım. Daha önce de bakkalın önünden geçince elleriyle kötü hareketlerde bulunuyordu. Kendisinden şikayetçiyim olay hakkında söyleyeceklerim bunlardır.” (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:37

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