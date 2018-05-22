Balıkesir'de EMEP yönetici ve üyeleri beraat etti

Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL

Balıkesir'de EMEP yönetici ve üyeleri beraat etti

    • 22 Mayıs 2018 12:12

    EMEP'in Balıkesir Altıeylül İlçesi Yöneticisi Erdinç Kırova ve EMEP üyesi Fatma Gün, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada beraat etti.

    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütüne destek’ iddiasıyla yargılanan EMEP üyeleri Fatma Gün ve Erdinç Kırova ilk duruşmada beraat etti.

    30 Ocak 2018 tarihinde Balıkesir’de sosyal medya operasyonlarında gözaltına alınan Balıkesir Altıeylül İlçesi Yöneticisi Erdinç Kırova ve EMEP üyesi Fatma Gün Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütüne destek” iddiasıyla yargılandıklar davanın ilk duruşmasına çıktı.

    Duruşmada mahkeme Fatma Gün ve Erdinç Kırova hakkında beraat kararı verdi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:17
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