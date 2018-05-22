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Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL
Balıkesir'de EMEP yönetici ve üyeleri beraat etti
22 Mayıs 2018 12:12
EMEP'in Balıkesir Altıeylül İlçesi Yöneticisi Erdinç Kırova ve EMEP üyesi Fatma Gün, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada beraat etti.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütüne destek’ iddiasıyla yargılanan EMEP üyeleri Fatma Gün ve Erdinç Kırova ilk duruşmada beraat etti.
30 Ocak 2018 tarihinde Balıkesir’de sosyal medya operasyonlarında gözaltına alınan Balıkesir Altıeylül İlçesi Yöneticisi Erdinç Kırova ve EMEP üyesi Fatma Gün Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütüne destek” iddiasıyla yargılandıklar davanın ilk duruşmasına çıktı.
Duruşmada mahkeme Fatma Gün ve Erdinç Kırova hakkında beraat kararı verdi. (Balıkesir/EVRENSEL)
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