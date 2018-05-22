Hugo Boss'ta sendikalaşmaya karşı baskı karakolluk oldu

Sendikalaşmaya karşı işten atmaların sürdüğü Hugo Boss'ta ekip liderlerinin 'sendikadan istifa et' baskısı karakola taşındı.

Metehan UD

İzmir

TEKSİF sendikasının örgütlenme çalışması yürüttüğü Hugo Boss'ta işten atmalar devam ediyor. Fabrikadaki 'Sendikadan istifa et' baskısı ise karakola taşınırken ekip liderleri ifade vermek zorunda kaldı.

Sendikal haklara karşı hukuksuzca tutumu uluslararası kuruluşların raporları ve mahkeme kararları tarafından da ortaya konulan İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge'deki Alman menşeli Hugo Boss'ta değişen bir şey yok. Fabrika yönetimi kaybettiği imajını toparlamak için fabrikanın müdürünü değiştirip her fırsatta sendikal haklara saygı duyacağını açıklasa da yönetimin tutumu aynı.

Hugo Boss Genel Merkezi ile fabrikada örgütlenme çalışması yürüten Türk İş'e bağlı TEKSİF sendikasının genel merkezi arasındaki görüşmeler devam ederken fabrikada bir taraftan işten çıkarma ve sendikal baskı da sürüyor. Sürekli işçi alımının olduğu fabrikada sendikaya üye olduğu tespit edilen işçilerin sözleşmeleri tek taraflı feshediliyor öte yandan sendika üyelerine yönelik mobbing, yer değiştirme, yalnızlaştırılma gibi idari kadrolarca baskılar sürüyor.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ DE ÇIKARILDI

Yakın zamanda 10 sendikalı işçinin işten çıkarıldığı fabrikada işten çıkarılan işçiler arasında fabrika yönetimi ile sendika tarafından imzalanan protokolle belirlenen işçi temsilcilerinden biri de bulunuyor. İşçi temsilcisi Güldan Hira işçilere sendikaya üye olmaları için baskı uyguladığı iddiasıyla işten çıkarılmış durumda. Hira, önümüzdeki günlerde işe iade davası açacak.

Sendikaya üye olduğunu açıklayınca yedi yıldır çalıştığı vardiya ve bölümünün değiştirildiğini ifade eden Hira "Lavaboya gittiğimde neden 3 dakika geç geldin şeklinde sorular sormaya başladılar. Sürekli izlendim, üzerimde baskı vardı. Yalnızlaştırıldım. Bir geçmiş olsunu bile esirgelediler. Her şey problem olmaya başladı. Hiçbir zaman sendikalı olduğumu saklamadım. Kapıda eylemlere takıldım. Haklı olduğumu bildiğim için mücadelemi verdim. Her şey bir anda değişti. Hiç bilmediğim bir bölüme geçirdiler. Arkadaşlarımla özel konuşmalarımı bile sendikayı konuşmuşum olarak değerlendiler. Hugo Boss yöneticileri acımasızca davranıyor" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

BÖLÜM ŞEFLERİ KARAKOLLUK OLDU

Fabrikada yaşanan son mobbing karakola taşındı. TEKSİF üyesi işçi, bölüm şeflerinin yaptığı baskı üzerine karakola giderek şikayetçi oldu. İşçi, karakolda verdiği ifadesinde ekip liderlerinin kendisine "Sendikadan istifa et yoksa seni işten çıkaracağız. Bu saatten sonra sendikan gelip kurtarsın. Senin dilin çok uzadı, keserler haberin olsun" dediğini aktardı. Şikayet üzerine ekip liderleri karakola çağrılarak ifadeleri alındı.

HUGO BOSS YÖNETİMİNE ÇAĞRI

İşten çıkarma ve baskılarla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan TEKSİF Örgütlenme Uzmanı İbrahim İpek, Hugo Boss işçisinin insan onuruna yaraşır çalışma şartlarına kavuşturmak istediğini belirtti. Aynı zamanda Hugo Boss'tan işten çıkarılan işçilerden biri olan İpek "Hugo Boss yönetimi giriştiği bu hukuksuz hareketlerle kanunları ve anayasayı hiçe saymaktadır. Adeta orman kanunlarını fabrikada uygulamaktadır. İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınana ve Hugo Boss emekçisi toplu sözleşme hakkına kavuşana kadar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. TEKSİF'e üye olan hiçbir arkadaşımız yalnız değildir. Hugo Boss yönetimini sergilediği tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Hugo Boss'a sendika elbette girecek" dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:11

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