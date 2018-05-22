Kadın yolcuya şiddet uygulayan taksici yakalandı

İstanbul Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından çekerek dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çekiyor. Kadını yere düşüren sürücü daha sonra aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

TAKSİCİ YAKALANDI

23 Mayıs günü de, Taksici Ş.G. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Ş.G'nin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 10:27

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