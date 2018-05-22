Kadın yolcuya şiddet uygulayan taksici tutuklandı

İstanbul Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından çekerek dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çekiyor. Kadını yere düşüren sürücü daha sonra aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen taksici Ş.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:45

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